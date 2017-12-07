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Украина
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Спорт
«Вердер» хочет приобрести игрока «Рубина»
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    «Вердер» хочет приобрести игрока «Рубина»

    17:32  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  07 Декабря 2017
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    «Вердер» хочет приобрести игрока «Рубина»

    Казань, 7 декабря. Бременский «Вердер» заинтересован в приобретении вингера казанского «Рубина» Максима Льестенна.

    По информации источника Федерального агентства новостей, за 25-летнего бельгийца немецкий клуб готов заплатить около 3 млн евро, однако клуб из столицы Татарстана рассчитывает заработать на продаже около 4,5 млн.

    В текущем сезоне на счету Льестенна 12 матчей во всех турнирах, три гола и одна результативная передача. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость бельгийца в 4 млн евро.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #рубин #вердер #льестенн
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