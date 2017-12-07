«Вердер» хочет приобрести игрока «Рубина»

Казань, 7 декабря. Бременский «Вердер» заинтересован в приобретении вингера казанского «Рубина» Максима Льестенна.

По информации источника Федерального агентства новостей, за 25-летнего бельгийца немецкий клуб готов заплатить около 3 млн евро, однако клуб из столицы Татарстана рассчитывает заработать на продаже около 4,5 млн.

В текущем сезоне на счету Льестенна 12 матчей во всех турнирах, три гола и одна результативная передача. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость бельгийца в 4 млн евро.