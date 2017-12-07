Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Новости Сирии
Сирия подписала договор о сотрудничестве с компанией «Росгеология»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия подписала договор о сотрудничестве с компанией «Росгеология»

    16:29  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  07 Декабря 2017
    276

    Сирия подписала договор о сотрудничестве с компанией «Росгеология»

    Дамаск, 7 декабря. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало «дорожную карту» о сотрудничестве с российской компанией.

    Свои подписи на соглашении поставили сирийский министр нефти Али Ганем и генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов. «Дорожная карта» включает создание специализированного центра по исследованию углеводородов, а также проведение геофизических и геологических исследований и создание банка данных двумерных сейсмических исследований северной части сирийской провинции Дамаск.

    Соглашение предусматривает создание совместной компании по запуску трехмерного сейсмического исследования территориальных вод Сирии и подготовку профессиональных кадров по специальной программе обучения.

    Сирия подписала договор о сотрудничестве с компанией «Росгеология»

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нефть #сирия #дамаск #росгеология
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть