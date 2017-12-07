Сирия подписала договор о сотрудничестве с компанией «Росгеология»

Дамаск, 7 декабря. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало «дорожную карту» о сотрудничестве с российской компанией.

Свои подписи на соглашении поставили сирийский министр нефти Али Ганем и генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов. «Дорожная карта» включает создание специализированного центра по исследованию углеводородов, а также проведение геофизических и геологических исследований и создание банка данных двумерных сейсмических исследований северной части сирийской провинции Дамаск.

Соглашение предусматривает создание совместной компании по запуску трехмерного сейсмического исследования территориальных вод Сирии и подготовку профессиональных кадров по специальной программе обучения.