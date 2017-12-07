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Провокация против Ирана: зачем Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
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    Провокация против Ирана: зачем Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

    16:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:18  07 Декабря 2017
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    Провокация против Ирана: зачем Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

    6 декабря президент США Дональд Трамп озвучил решение, которое Вашингтон не решался принимать очень долго, — Америка признают Иерусалим столицей Израиля и переносит туда в течение следующего полугода свое посольство.

    Решение Трампа вызвало бурю негодования в арабском мире, для которого вопрос статуса и религиозного значения Иерусалима является критически важным.

    Непризнанная столица

    13 декабря 1949 года, после окончания первой Арабо-израильской войны 1947–49 годов, Кнессет провозгласил Иерусалим столицей государства Израиль. Правда, победа, одержанная еврейским государством, была непрочной — Восточный Иерусалим остался под контролем оккупировавшей его Трансиордании, тогда как Израиль смог получить лишь контроль над Западным Иерусалимом.

    В силу этого с 1949 по 1967 годы в Израиле существовала практика «двух столиц». С одной стороны, еврейское государство всячески декларировало Иерусалим в качестве единственной столицы, но, с другой стороны, отношение мирового сообщества, да и элементарные вопросы безопасности, диктовали ускоренное развитие «международной» столицы Израиля — города Тель-Авив (прежнее название — Яффа). Последний был более удачно расположен в глубине израильской территории и использовался для размещения посольств тех стран, которые не поддерживали политику Израиля на международной арене.

    Вопрос Иерусалима обострился после Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль нанес поражение Иордании и смог занять Восточный Иерусалим. Таким образом, «город трех религий», сакральный центр для иудаизма, христианства и ислама, оказался под полным контролем израильтян.

    Тогда же, в 1967 году Кнессет принял «Закон об охране святых мест», который не только провозглашал неприкосновенность религиозных и культурных памятников Иерусалима, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, но и, опять-таки, подчеркивал, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля.

    Следующий акт «иерусалимской драмы» разразился в июле 1980 года, когда Израиль принял «Основной закон» об Иерусалиме, в котором святой город уже без каких-либо обиняков объявлялся официальной столицей. Однако попытка заставить международное сообщество признать новую и единственную столицу Израиля привела к совершенно иному результату — в августе 1980 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №478 (14 голосов «за» при воздержавшихся США), в которой была четко определена аннексия Восточного Иерусалима, и потребовал отмены израильского «Основного закона».

    На момент принятия резолюции в Иерусалиме находилось 13 посольств из 45, размещенных на территории Израиля в то время. После принятия этой резолюции практически все посольства других стран были перемещены из Иерусалима в Тель-Авив, а Израиль в итоге оказался снова в ситуации «непризнанной столицы» своего государства.

    Провокация против Ирана: зачем Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

    Долго откладываемое решение

    Интересным фактом является и то, что посольство США на момент принятия резолюции №478 находилось в Тель-Авиве. Соединенные Штаты в 1980-х годах хорошо понимали всю чувствительность иерусалимского вопроса для арабского мира, в силу чего не спешили с формальными шагами по сближению с Израилем, предпочитая непрямые действия по его поддержке.

    Тем не менее, на фоне изменившейся в 1990-е годы обстановки, США пошли на формальный шаг признания Иерусалима. Конгресс США решил в 1995 году разместить посольство Соединенных Штатов посольство в святом городе. Впрочем, вплоть до сегодняшнего дня это решение так и не было выполнено ни одной из вашингтонских администраций, отвечающих за обеспечение международных отношений страны.

    Нынешнее политическое решение Трампа, хотя и принято в целом на основе этого американского закона, ожидаемо вызвало бурю негодования в арабском мире.

    Безусловно, резко против такого решения высказались палестинские лидеры, апеллирующие к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года, согласно которой Иерусалим получил особый статус «города под международным управлением».

    При этом, ожидаемо для всех, лидеры двух основных палестинских партий, ФАТХ и ХАМАС, в вопросе Иерусалима выступили с идентичных позиций, разумно опасаясь, что палестинская «улица» просто сметет их в случае малейших признаков соглашательства с Израилем.

    Судя по всему, решение США запустило новую «интифаду» на Ближнем Востоке — о следующем «Дне гнева», назначенном на 9 декабря, уже объявлено. Это может вылиться, как минимум, в кровавое противостояние Израиля и Палестины, а то и привести к новой войне.

    Резко негативно высказались и другие мусульманские страны. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о совещании Организации исламского сотрудничества, чье заседание назначено на следующую неделю и будет эксклюзивно посвящено вопросу Иерусалима. Судя по всему, позиция Анкары, постепенно изменившаяся за 1990-2000-е годы от «в целом позитивной» до «открыто негативной» по отношению к Израилю, на наших глазах претерпевает такие же изменения, но уже по отношению к США.

    Иорданский король Абдулла II, чья страна в числе немногих мусульманских государств подписала мирный договор с Израилем, во вторник провел телефонный разговор с Трампом. Он заявил, что решение США о переносе посольства нарушит хрупкий мир между мусульманами, христианами и иудеями на Ближнем Востоке и лишь «подбросит топлива в костер экстремизма».

    Столь же негативно высказался по поводу решения Трампа и соседний с Израилем Египет, также подписавший в 1979 году мирный договор с еврейским государством. Министр иностранных дел Египта заявил, что решение Вашингтона «полностью игнорирует массу международных документов по статусу Иерусалима» и будет иметь «безусловно негативное» влияние на мирный палестино-израильский процесс.

    Провокация против Ирана: зачем Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

    Игра саудитов, планы Ирана

    В весьма непростой ситуации в вопросе Иерусалима оказалось руководство Саудовской Аравии, которая, наряду с Турцией, Египтом и Ираном, является одним из признанных центров силы исламского мира, к тому же владеющим главными символами веры — святыми городами Меккой и Мединой.

    В официальном ответе Эр-Рияда на инициативу Вашингтона сказано, что Королевство категорически осуждает «провокации по отношению к чувствам мусульман по всему миру».

    При этом, скорее всего, негласное сотрудничество Саудовской Аравии и Израиля продолжится. Оба государства кровно заинтересованы в ограничении иранского влияния в регионе, которое угрожает как интересам Израиля, так и доминированию саудитов на Аравийском полуострове, «подожженного» усилиями Ирана сразу с нескольких сторон.

    В отличие от ситуации 1973 года, когда Саудовская Аравия ввела нефтяное эмбарго и подобрала упавший флаг арабского сопротивления из рук проигравших войну Судного дня Египта и Сирии, нынешние действия Королевства, скорее всего, ограничатся политическими демаршами.

    Но что же Иран? Кризис в Палестине, который сейчас раздувают США, может спровоцировать либо войну Израиля с ХАМАС (и даже частью ФАТХ), либо же войну с ливанской «Хезболлой». Обе эти военно-политические организации связаны с Ираном, в силу чего это означает начало прокси-войны и с ним.

    Пока что Тегеран должным образом не закрепил свои позиции в Сирии, однако это вопрос короткого промежутка времени. Кроме того, в случае выпадения Иордании из статуса активного союзника США, для них осложняются вопросы снабжения своих баз на курдской территории и блокирование пограничного сирийского аванпоста в Ат-Танфе, до сих пор мешавшего построению полноценного «шиитского моста» от Ирана до Ливана через территории Ирака и Сирии.

    По сути, США и Израиль сегодня провоцируют превентивную, преждевременную для Ирана войну, используя палестинский фактор, пока персы еще недостаточно сильны в Сирии, попутно используя противостояние Ирана и Саудовской Аравии.

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    Временное «окно» для такого начинания весьма узкое. Уже в ближайшие полгода-год провинции Сирии, соседние с Голанскими высотами, оккупированными Израилем, будут очищены от боевиков — и, скорее всего, тут же станут передовыми базами ХАМАСа и «Хезболлы». При этом Иран получит возможность для нанесения ударов прямо по израильской территории, что даст ему новый рычаг для воздействия на ситуацию.

    При этом, как было продемонстрировано в недавних атаках йеменских хуситов на Эр-Рияд и строящуюся АЭС в Абу-Даби, иранские ракеты способны преодолевать американские системы ПВО, что создает крайне неприятную ситуацию для Израиля.

    Конечно, остается вопросом момент, почему США пошли на обострение именно сейчас. Скорее всего, ответ надо искать в результатах сирийской кампании Вашингтона. Можно констатировать, что поддержка Америкой курдов в рамках гражданского конфликта в Сирии хотя и решила некоторое количество тактических задач, не привела к стратегической победе Штатов. Правительство Башара Асада по-прежнему удерживает контроль над политическим процессом в Сирии и, более того, столь же враждебно по отношению к США и к их прокси-силам.

    Как следствие, для США по-прежнему не решен вопрос обуздания иранских амбиций и актуально противостояние с Россией в вопросе контроля над ситуацией на Ближнем Востоке. Ну а рецепт, к сожалению, у Вашингтона все тот же, старый и проверенный много раз — очередная война, которая должна защитить американские интересы.

    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #турция #трамп #эрдоган #израиль #иран #палестина #иерусалим
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