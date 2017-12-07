Сирия: Генштаб ВС РФ сообщил о формировании органов власти в Дейр-эз-Зоре

Москва, 7 декабря. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о формировании органов власти в трех районах управления в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Процесс идет на освобожденных от ИГ1 территориях (запрещена в РФ). «В настоящее время под руководством комитета формируются органы власти в трех районах управления — Дейр- эз-Зор, Хаджин и Дибан», — сказал Рудской.

Он также напомнил, что комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор был создан при непосредственном участии офицеров Центра по примирению враждующих сторон в городе Сальхиях.

В его состав вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата — бедуины, арабы и курды, а также наиболее авторитетные шейхи.

1 Организация запрещена на территории РФ.