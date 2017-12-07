Сирия сегодня: Генштаб заявил о полном разгроме ИГИЛ, беспрецедентный удар ВКС РФ по террористам

Сирия, 7 декабря. Военнослужащие РФ выполнили задачу по разгрому бандформирований «Исламского государства»1 (организация запрещена в России) на территории САР. Завершающий этап разгрома ИГИЛ1 сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением ВКС РФ. Последние новости ближневосточной страны – в материале Федерального агентства новостей.

Задача выполнена

Вооруженные силы России выполнили поставленную в 2015 году задачу по разгрому террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГ1 на территории Сирии, решаемая Вооруженными силами Российской Федерации, выполнена», — сообщил офицер.

По его же словам, только за последний месяц были освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат. Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что за прошедшую неделю сирийские войска при поддержке ВКС РФ полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле общей площадью 2,5 тысячи квадратных километров.

Беспрецедентный удар

По данным Рудского, завершающий этап разгрома радикальных исламистов ИГИЛ на территории Сирии сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением ВКС РФ.

«Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России. Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолетовылетов и наносилось до 250 ударов», — сообщил генерал-полковник.

Он отметил, что ударная авиация уничтожала позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжелым вооружением. Массированно применялась дальняя авиация.

В ООН заявили об отсутствии прогресса по эвакуации

В это же время специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге заявил об отсутствии прогресса в вопросе эвакуации больных и раненных из Восточной Гуты.

«У нас только что было заседание целевой группы по гуманитарному доступу, и сегодня обсуждалась очень серьезная проблема. В то время как мы пытаемся провести серьезные и содержательные переговоры в Женеве, гуманитарная ситуация в Сирии вызывает серьезную озабоченность, особенно в некоторых районах», — сказал представитель организации.

По его словам, на прошлой неделе помощник спецпосланника по Сирии Ян Эгеланн призвал официальный Дамаск обеспечить гуманитарную эвакуацию из указанного населенного пункта. Выступая вслед за де Мистурой, Эгеланн указал, что у ООН есть список из 494 имен людей, нуждающихся в медицинской эвакуации из Восточной Гуты. Среди них 282 случая, где требуется специализированное лечение, специальные операции, 73 случая рака, 97 — сердечных болезней.

1 Организация запрещена на территории РФ.