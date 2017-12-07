Песков: РФ не будет оспаривать выводы МУС по Донбассу, так как не признает юрисдикцию суда

Москва, 7 декабря. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе военного противостояния российских и украинских военных в Донбассе, поэтому не намерена оспаривать его решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в ежегодном отчете прокурора МУС о событиях на Украине вооруженный конфликт в Донбассе был охарактеризован как международный.

«Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать», — сказал Песков в комментарии РИА Новости.

Напомним, 16 ноября Россия отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда. При этом Римский статут (устав МУС) разрабатывался при участии России. Его приняли во время Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН, которая состоялась 17 июля 1998 года в Риме.