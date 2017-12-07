«Договорняк с Аваковым»: журналист Роджерс объяснил, почему освобождение Саакашвили было постановкой

Киев, 7 декабря. Освобождение опального политика Михаила Саакашвили из синего микроавтобуса СБУ в Киеве является постановкой, убежден журналист Александр Роджерс. На это, по его словам, указывает и само задержание на крыше, и манипуляции с наручниками после освобождения.

События 5 декабря, по мнению Роджерса, с самого начала вызывали много вопросов, и первый: как Саакашвили попал на крышу дома на Костельной улице. Журналист полагает, что вылезти через балкон с комплекцией Саакашвили было бы весьма проблематично. Таким образом, единственный вариант для Саакашвили — пройти через дверь, то есть мимо сотрудников СБУ.

При этом журналист с сарказмом выдвинул еще несколько гипотез. Так, по его словам, Саакашвили мог «проломиться массой» или «проскользнул паркурщиком, уворачиваясь от пытающихся его поймать спецназовцев», или «вальяжно прошёл мимо них», поскольку на его счет имелась некая договоренность.

«Или он просто Карлсон, который живёт на крыше?!», - шутит журналист, отметив, что многие жители Украины считают, что все это откровенная постановка.

На это, по мнению Роджерса, указывает и наручник, оказавшийся на руке Саакашвили сразу после «освобождения».

«А до этого он как был? Обе руки скованы? Или прикован к конвоиру? Или к дверце машины? Почему один наручник открыли, а второй нет? Это же секундное дело», - недоумевает он в своей колонке на сайте агентства News Front.

При этом он обратил внимание, что на митинге Саакашвили выступает уже без наручника: «Видимо, натёрло или замерз». При этом «человека с болгаркой, который бы минут двадцать их пилил», Роджерс не заметил. Журналист также с иронией предположил, что за сценой все это время стоял «несчастный» сотрудник СБУ, уговаривающий политика вернуть ему наручники.

Все это, как уверен Роджерс, указывает на то, что у главы МВД Украины Авакова и Саакашвили «очевидный договорняк».

«А СБУ вообще у американцев с рук кормятся со времен Наливайченко (бывший глава СБУ – прим. ФАН), который также явно поддерживает Саакашвили», — резюмировал он.

Напомним, бывший президент Грузии в минувший вторник был задержан на крыше дома в центре Киева. Задержание прошло в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Саакашвили посадили в синий микроавтобус, откуда сторонники политика силой отбили его, после чего направились к парламенту, где обосновались в палаточном лагере, требуя импичмента президента.