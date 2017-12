Из грязи в цель: западные СМИ назвали разницу между АК-47 и М16

Блейк Франко из National Interest опубликовал статью о повсеместном использовании автомата Калашникова АК-47 и его разновидностей. Он писал о том, что популярность автомата объясняется его надежностью в руках любого стрелка и в самых сложных и грязных условиях. Эта надежность сделала АК-47 грозным противником и ценным приобретением для американских войск во Вьетнаме, когда их М16 не могли нормально работать из-за местных условий.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Факты об огнестрельном оружии: одна большая разница между АК-47 и М16» («Firearm Fact: The One Major Difference That Separates the AK-47 and M16»), опубликованной на портале National Interest. Автор: Фриц Эртман (Fritz W. Ermarth).

Возможно, читателям было бы интересно узнать, почему АК-47 оказался настолько надежным в тяжелых условиях. Успех автомата Калашникова связан с его газовым двигателем с длинным ходом поршня. Это означает, что повторный заряд происходит не в результате отдачи затвора, как на большинстве пистолетов и нескольких пулеметов, например, старом «Томпсоне», а в результате давления горячего газа, находящегося под высоким давлением в стволе после выстрела. Через небольшое отверстие в стволе этот газ может переместить затвор и перезарядить автомат для следующего выстрела, будь он автоматический или полуавтоматический.

Но есть большая разница между различными автоматами Калашникова и М16. Первые используют газоотводный поршень (стержень), передний конец которого принимает на себя давление запала, толкая стержень назад. Это называется длинным ходом газового поршня. М16 используют для этого полую трубку, что называется «прямым» газоотводом. Поэтому АК-47 оказывается надежнее в грязных условиях, а М16 являются более точными в обычных боевых ситуациях. И вот почему: конструкция АК-47 защищает автоматику от загрязнения пороховыми отходами. Таким образом, он не портится так быстро. Однако его длинный металлический стержень, который ходит туда-сюда, мешает точной стрельбе. В системе газового действия M16 нет этого длинного стержня, поэтому он более точен в автоматическом или полуавтоматическом варианте при беглом огне. Но при этом загрязненный газ остается внутри, и затрудняет работу с автоматом. Мы занимаемся этой проблемой десятилетиями и все еще не нашли решение.

Здесь стоит принять во внимание актуальное культурное и историческое наследие. В американской истории оружие использовалось колониальными фермерами, чтобы стрелять в белок или британских офицеров с мушкетом с расстояния 90 метров. В российской истории крестьянские солдаты были вынуждены пробираться через грязь, чтобы выстрелить в противника. Неудивительно, что впоследствии оружие приобрело такие различные преимущества.