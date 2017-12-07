МЧС приостановило поиски пропавшего в Иркутской области вертолета

Иркутск, 7 декабря. Вертолет «Еврокоптер АС-50», пропавший в четверг утром в Иркутской области, продолжают искать лесозаготовители.

По информации Федерального агентства новостей, министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) поиски с воздуха приостановило до 09.00 по местному времени 8 декабря, поскольку с воздуха искать невозможно (сейчас в Иркутске вечер — Прим.ред.).

По этой причине Братский район обследуют на снегоходах местные лесозаготовители. Владелец вертолета до сих пор не связался с МЧС, отметил источник.

Как ранее сообщал ФАН, на борту пропавшего с радаров вертолета, который вылетел из населенного пункта Гидростроитель, находились два человека.

Также отмечалось, что пилот вертолета позвонил начальнику полетов и сообщил о вынужденной посадке, после чего связь с летчиком прервалась.