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Общество
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МЧС приостановило поиски пропавшего в Иркутской области вертолета
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    МЧС приостановило поиски пропавшего в Иркутской области вертолета

    16:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:18  07 Декабря 2017
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    МЧС приостановило поиски пропавшего в Иркутской области вертолета

    Иркутск, 7 декабря. Вертолет «Еврокоптер АС-50», пропавший в четверг утром в Иркутской области, продолжают искать лесозаготовители.

    По информации Федерального агентства новостей, министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) поиски с воздуха приостановило до 09.00 по местному времени 8 декабря, поскольку с воздуха искать невозможно (сейчас в Иркутске вечер — Прим.ред.). 

    По этой причине Братский район обследуют на снегоходах местные лесозаготовители. Владелец вертолета до сих пор не связался с МЧС, отметил источник. 

    Как ранее сообщал ФАН, на борту пропавшего с радаров вертолета, который вылетел из населенного пункта Гидростроитель, находились два человека. 

    Также отмечалось, что пилот вертолета позвонил начальнику полетов и сообщил о вынужденной посадке, после чего связь с летчиком прервалась. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #мчс #вертолет #иркутская область #еврокоптер #лесоискатели
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