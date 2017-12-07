Провал переговоров в Женеве затруднит любую инициативу по Сирии — Де Мистура

Женева, 7 декабря. Неудачное завершение переговоров в Женеве будет плохим знаком для любой инициативы по урегулированию сирийского кризиса, заявил спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура.

«Мы будем оценивать действия обеих сторон в Женеве, и на основе этого мы решим, было ли движение вперед или саботаж Женевы. Если что-то идет не так в Женеве, это плохой знак для любой другой инициативы», — отметил он.

Напомним, что в конце ноября завершился восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Женеве. Ранее Де Мистура заявлял, что в Женеве в декабре может состояться еще два раунда переговоров, если сирийская оппозиция согласится сотрудничать. Параллельно переговоры ведутся в Астане. Инициаторами этого мирного процесса стали Россия, Иран и Турция, которые также добились введения зон деэскалации в Сирии.