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Общество
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Политика
Провал переговоров в Женеве затруднит любую инициативу по Сирии — Де Мистура
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    Провал переговоров в Женеве затруднит любую инициативу по Сирии — Де Мистура

    16:01  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:21  07 Декабря 2017
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    Провал переговоров в Женеве затруднит любую инициативу по Сирии — Де Мистура

    Женева, 7 декабря. Неудачное завершение переговоров в Женеве будет плохим знаком для любой инициативы по урегулированию сирийского кризиса, заявил спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура.

    «Мы будем оценивать действия обеих сторон в Женеве, и на основе этого мы решим, было ли движение вперед или саботаж Женевы. Если что-то идет не так в Женеве, это плохой знак для любой другой инициативы», — отметил он.

    Напомним, что в конце ноября завершился восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Женеве. Ранее Де Мистура заявлял, что в Женеве в декабре может состояться еще два раунда переговоров, если сирийская оппозиция согласится сотрудничать. Параллельно переговоры ведутся в Астане. Инициаторами этого мирного процесса стали Россия, Иран и Турция, которые также добились введения зон деэскалации в Сирии.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #переговоры #де мистура #женева
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