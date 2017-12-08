Сирия: Более 150 жителей провинции Хасака примирились с властями - видео ФАН

Более сотни человек в провинции Хасака обратились в компетентные органы, чтобы урегулировать свой юридический статус, передает корреспондент Федерального агентства новостей в провинции.

В распоряжении ФАН оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, как люди толпятся около военных, помогающих желающим вернуться к мирной жизни. Люди проходят процедуру дактилоскопии и заполняют соответствующие документы, в том числе и о том, что они на совершат против граждан Сирии и своей страны противоправных действий. На данный момент свой правовой статус урегулировали 159 человек.

Напомним, что процедура проходит в рамках процесса локальных примирений, идет проходит одновременно с операциями по уничтожению боевиков и восстановлению безопасности на территории Сирии.

Как сообщает сирийское информагентство SANA, губернатор провинции Хасака Джаиз Аль-Муса, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, что процесс таких локальных перемирий продлится до тех пор, пока все, кто «встал на неправильный путь, вернуться к нормальной жизни».

Глава департамента полиции административного центра провинции — города Аль-Хасака Фаез Гази отметил, что процедура по урегулированию проходит с большим облегчением по части формальностей, что в значительной степени позволяет ее ускорить. Гази призвал жителей провинции помочь и выйти на контакт с людьми, которых «ввели в заблуждение, и убедить отступников вернуться к нормальной мирной жизни».