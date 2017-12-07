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Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга
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    Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

    16:09  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  07 Декабря 2017
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    Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Сирийский министр Мохаммад Абдул Саттар аль-Сайид прочитал лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.

    Министр вакуфов (религиозных пожертвований) Сирии рассказал слушателям об истинном исламе. Главной темой его рассказа было неверное толкование многих постулатов мусульманской религии, которое приводят к ложной оценке всего ислама, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    В частности, он коснулся тех принципов, которые превозносятся исламистами, это приводит к возникновению террористических группировок, таких как «Исламское государство1», «Джебхат ан-Нусра1» и «Аль-Каида»1 (организации запрещены в России). Аль-Сайид подчеркнул, что Сирия является мусульманской страной, в которой до появления террористов мирно проживали приверженцы самых различных религий, включая христианство.

    Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

    Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

    Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #ислам #санкт-петербург #лекция
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