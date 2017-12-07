Сирийский министр прочитал лекцию об исламе студентам Петербурга

Санкт-Петербург, 7 декабря. Сирийский министр Мохаммад Абдул Саттар аль-Сайид прочитал лекцию в Санкт-Петербургском государственном университете.

Министр вакуфов (религиозных пожертвований) Сирии рассказал слушателям об истинном исламе. Главной темой его рассказа было неверное толкование многих постулатов мусульманской религии, которое приводят к ложной оценке всего ислама, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В частности, он коснулся тех принципов, которые превозносятся исламистами, это приводит к возникновению террористических группировок, таких как «Исламское государство1», «Джебхат ан-Нусра1» и «Аль-Каида»1 (организации запрещены в России). Аль-Сайид подчеркнул, что Сирия является мусульманской страной, в которой до появления террористов мирно проживали приверженцы самых различных религий, включая христианство.

1 Организация запрещена на территории РФ.