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Общество
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Общество
Стали известны подробности дела о пожаре в Новосибирской области, унесшем жизни пяти детей
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    Стали известны подробности дела о пожаре в Новосибирской области, унесшем жизни пяти детей

    16:36  7 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  07 Декабря 2017
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    Стали известны подробности дела о пожаре в Новосибирской области, унесшем жизни пяти детей

    Москва, 7 декабря. Глава семейства, пять детей которого погибли 3 декабря при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, задержан как подозреваемый. Ранее он сбежал из больницы.

    По информации Федерального агенства новостей, в настоящее время мужчина находится на допросе в Следственном комитете. В среду, 6 декабря, он сбежал из больницы, куда его с ожогами привезли после пожара. В медицинском учреждении мужчина пробыл несколько дней, после чего, не предупредив медицинских работников, исчез в неизвестном направлении. Как оказалось, далеко уехать он не успел. Сотрудники полиции обнаружили мужчину в городе Искитим, находящемся в 35 километрах от Степного.

    В скором времени будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Скорее всего, мужчине предъявят обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности. 

    Напомним, жертвами пожара в поселке Степной стали пять малолетних детей — две девочки и трое мальчиков. Глава семейства, его сожительница и несколько их гостей сумели покинуть пылающий дом и получили ожоги.

    По последней информации, причиной пожара, повлекшего человеческие жертвы, явилось не возгорание на веранде, где компания жарила шашлыки, как сообщалось ранее, а воспламенение на кухне дома. Основная версия произошедшего на данный момент — неосторожное обращение с огнем.  

    Автор: Федор Веснин
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