Делом Улюкаева власть посылает обществу три важных сигнала — политолог

Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого судят по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, выступил с последним словом, которое уже разошлось на цитаты. Не признав вину в инкриминируемом ему преступлении, Улюкаев, тем не менее, попросил прощения за то, что «слишком часто шел на компромиссы», «лицемерил» и «отворачивался от чужого горя». Вне зависимости от того, каким будет приговор (а обвинение запросило для Улюкаева десять лет лишения свободы и штраф в полмиллиарда рублей), его дело — очень важный сигнал всему обществу, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Отмечу, впервые чиновник такого высокого уровня — министр — попадает на скамью подсудимых, — напомнил Андрей Кошкин корреспонденту Федерального агентства новостей. — И попадает Улюкаев на скамью подсудимых за коррупцию, за взятки. То есть происходит то, о чем давно мечтало российское общество. Напомню, в обществе давно звучала критика в адрес российских властей, что у нас якобы есть «каста неприкасаемых», которые могут безнаказанно совершать правонарушения, при этом оставаясь при своих высоких должностях. Так что первый месседж был послан тем, кто находится на такого рода должностях — им дали понять, что совершать коррупционные преступления сегодня невозможно — везде настигнет рука закона».

По словам политолога, важным моментом стало также то, что процесс доведен до приговора, причем в относительно сжатые сроки.

«Второй важный момент — процесс состоялся, кто бы что ни говорил, — отметил собеседник ФАН. — Процесс состоялся в соответствии с требованиями закона, он будет завершен, и дело дойдет до приговора суда. Это тоже очень важный момент, потому что раньше такого рода обвинения порой разваливались еще на стадии формирования уголовного дела. А сейчас мы видим, что, первое — «неприкасаемых» больше нет, и, второе — уголовные дела, которые против них возбуждаются, доводятся до логического конца».

Третий посыл, касающийся дела Улюкаева, адресован всему российскому обществу, отметил Андрей Кошкин.

«Третий посыл уже для всего нашего общества — это месседж, что нам нужно моральное очищение. Нам всем надо быть примером, чтобы коррупция не расцветала ни на каких уровнях. Ведь только от всех нас зависит процветание нашего общества и государства», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее СМИ сообщили, что в четверг Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости приводит наиболее яркие цитаты из речи подсудимого.

«Я часто шел на компромиссы, лицемерил. <…>. Когда у тебя все в порядке — ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня, люди, я виноват перед вами!»

«Признаю себя виновным, но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. <…> Как бы ни сложилась моя судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов простых людей».

«Десять лет для человека в моем возрасте — это серьезно».

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву начнется в Замоскворецком суде Москвы 15 декабря в 10.00. Напомним, обвинение требует приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и к многомиллионному штрафу.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года и находится под домашним арестом.