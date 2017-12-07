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Новости Сирии
Группировка ВС РФ займется восстановлением мирной жизни в Сирии — Генштаб
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    Группировка ВС РФ займется восстановлением мирной жизни в Сирии — Генштаб

    15:53  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:15  07 Декабря 2017
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    Группировка ВС РФ займется восстановлением мирной жизни в Сирии — Генштаб

    Москва, 7 декабря. Российская группировка войск в Сирийской республике сосредоточит свои усилия на восстановлении мирной жизни в САР. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, российский Центр по примирению враждующих сторон уже активно подключился к этому процессу.

    Как отметил генерал, после уничтожения формирований ИГ1 в Сирии российская группировка войск сосредоточит основные усилия на оказании помощи сирийскому народу на обеспечении соблюдения сторонами достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий и восстановлении мирной жизни.

    Ранее сообщалось, что интенсивность действий самолетов ВКС РФ при освобождении последних контролируемых ИГ (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещена в РФ) районов Сирии была беспрецедентной

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #вкс рф
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