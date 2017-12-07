Группировка ВС РФ займется восстановлением мирной жизни в Сирии — Генштаб

Москва, 7 декабря. Российская группировка войск в Сирийской республике сосредоточит свои усилия на восстановлении мирной жизни в САР. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, российский Центр по примирению враждующих сторон уже активно подключился к этому процессу.

Как отметил генерал, после уничтожения формирований ИГ1 в Сирии российская группировка войск сосредоточит основные усилия на оказании помощи сирийскому народу на обеспечении соблюдения сторонами достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий и восстановлении мирной жизни.

Ранее сообщалось, что интенсивность действий самолетов ВКС РФ при освобождении последних контролируемых ИГ (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещена в РФ) районов Сирии была беспрецедентной.

1 Организация запрещена на территории РФ.