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Общество
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Новости Сирии
ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата
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    ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата

    15:51  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  07 Декабря 2017
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    ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата

    Москва, 7 декабря. ВКС РФ и правительственные войска Сирии за пять дней ликвидировали на западном берегу Евфрата более 550 террористов, среди которых были 130 смертников, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ)  район северо-западнее Абу-Кемаля: от реки Евфрат до Мезиле общей площадью  2,5 тысячи квадратных километров.

    ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата

    По данным Рудского, за пять дней ВКС РФ и правительственные войска Сирии ликвидировали порядка 550 террористов, среди которых были 130 смертников, а также 6 танков, 14 «джихадмобилей» и 91 пикап с крупнокалиберными пулеметами.

    «В настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов», — добавил представитель ВС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #террористы #вкс рф #боевики #евфрат
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