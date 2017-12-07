ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата

Москва, 7 декабря. ВКС РФ и правительственные войска Сирии за пять дней ликвидировали на западном берегу Евфрата более 550 террористов, среди которых были 130 смертников, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) район северо-западнее Абу-Кемаля: от реки Евфрат до Мезиле общей площадью 2,5 тысячи квадратных километров.

По данным Рудского, за пять дней ВКС РФ и правительственные войска Сирии ликвидировали порядка 550 террористов, среди которых были 130 смертников, а также 6 танков, 14 «джихадмобилей» и 91 пикап с крупнокалиберными пулеметами.

«В настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов», — добавил представитель ВС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.