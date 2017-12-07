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Новости Сирии
В МО назвали беспрецедентной интенсивность действий ВКС РФ против ИГ в Сирии
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    В МО назвали беспрецедентной интенсивность действий ВКС РФ против ИГ в Сирии

    15:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  07 Декабря 2017
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    В МО назвали беспрецедентной интенсивность действий ВКС РФ против ИГ в Сирии

    Москва, 7 декабря. В Генштабе ВС России сообщили, что интенсивность действий самолетов ВКС РФ при освобождении последних контролируемых ИГ(террористическая1 организация «Исламское государство»1 запрещена в РФ) районов Сирии была беспрецедентной. 

    В Минобороны прокомментировали действия авиагруппы ВКС РФ в Сирии, отметив, что они были беспрецедентно интенсивными при освобождении последних контролируемых террористами ИГ районов. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, каждые сутки для поддержки наступления сирийской армии самолеты совершали сотню и более вылетов.

    За это время наносилось по 250 ударов с воздуха по позициям террористов. Российская авигруппа уничтожала склады с боеприпасами, технику, пикапы с вооружением ИГИЛ1. Генерал-полковник подчеркнул, что активно использовалась дальняя авиация, в частности,Ту-22М3. 

    В МО назвали беспрецедентной интенсивность действий ВКС РФ против ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил
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