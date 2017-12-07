Россия не исключает диверсий ИГ на освобожденных территориях Сирии 

Москва, 7 декабря. Генштаб Вооруженных сил России не исключает возможности образования отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства»1 на освобожденных территориях Сирии. Об этом в четверг заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на встрече с журналистами.

«Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГИЛ1. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы», — отметил он.

По словам Рудского, на сегодняшний день территория Сирийской арабской республики полностью освобождена от боевиков ИГ1. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.