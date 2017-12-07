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Общество
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Политика
Россия не исключает диверсий ИГ на освобожденных территориях Сирии 
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    Россия не исключает диверсий ИГ на освобожденных территориях Сирии 

    15:51  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:07  07 Декабря 2017
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    Россия не исключает диверсий ИГ на освобожденных территориях Сирии 

    Москва, 7 декабря. Генштаб Вооруженных сил России не исключает возможности образования отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства»1 на освобожденных территориях Сирии. Об этом в четверг заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на встрече с журналистами.

    «Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГИЛ1. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы», — отметил он.

    По словам Рудского, на сегодняшний день территория Сирийской арабской республики полностью освобождена от боевиков ИГ1. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена на территории России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #генштаб #рф
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