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Новости Сирии
Де Мистура призвал не допустить саботажа переговоров по Сирии в Женеве
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    Де Мистура призвал не допустить саботажа переговоров по Сирии в Женеве

    16:04  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  07 Декабря 2017
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    Де Мистура призвал не допустить саботажа переговоров по Сирии в Женеве

    Женева, 7 декабря. Саботаж одной из сторон межсирийских переговоров в Женеве приведет к крайне негативным последствиям и сведет на нет любые усилия по политическому урегулированию ситуации в Сирии, заявил спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    «Я не могу пока сказать, какова будет наша реакция, если мы решим, что одна из сторон, присутствуя здесь, но не участвуя в переговорах, фактически саботирует их. Но если, не дай Бог, мы придем к такому заключению, это приведет к очень негативным последствиям для любых усилий по политическому урегулированию», — сказал де Мистура.

    Он подчеркнул, что от участников встречи в Женеве ожидается серьезная работа, в особенности — по вопросам новой конституции Сирии и проведения выборов под эгидой ООН.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #де мистура #женева
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