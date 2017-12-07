Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Россия
Путин сам расскажет, как будет выдвигаться на выборы — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин сам расскажет, как будет выдвигаться на выборы — Песков

    15:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  07 Декабря 2017
    53

    Путин сам расскажет, как будет выдвигаться на выборы — Песков

    Москва, 7 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин пока не говорил о том, как именно он собирается баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Об этом журналистам рассказал в четверг официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

    «Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос», — отметил пресс-секретарь.

    Как подчеркнул Песков, Путин позднее сообщит о своем решении.

    Напомним, 6 декабря действующий глава России Владимир Владимирович Путин официально объявил о своем желании принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть