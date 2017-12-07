Путин сам расскажет, как будет выдвигаться на выборы — Песков

Москва, 7 декабря. Действующий глава государства Владимир Путин пока не говорил о том, как именно он собирается баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Об этом журналистам рассказал в четверг официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос», — отметил пресс-секретарь.

Как подчеркнул Песков, Путин позднее сообщит о своем решении.

Напомним, 6 декабря действующий глава России Владимир Владимирович Путин официально объявил о своем желании принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

Владимир Путин. Биография