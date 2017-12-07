Пилоты ВКС РФ показали в Сирии высший пилотаж на Су-30СМ

Москва, 7 декабря. В Сети появился видеоролик, на кадрах которого экипаж ВКС РФ показал мастерство управления истребителем Су-30СМ.

Видеоролик, опубликованный в глобальной Сети, уже успел собрать тысячи комментариев, а также отзывы арабских СМИ, которые были поражены мастерством российских летчиков. Любительская видеозапись демонстрирует десантирование груза с борта военно-транспортного самолета Ил-76 на сирийскую территорию. Транспортник шел в сопровождении истребителя Су-30СМ.

После сброса груза в створках люка появляется истребитель Су-30СМ, который летит едва ли не вплотную с транспортником, зрителям даже удается разглядеть пилотов в кабине. Некоторое время самолет держится строго за Ил-76, после чего делает эффектный маневр и уходит из поля зрения.