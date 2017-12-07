Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Политика
Клинцевич о решении по статусу Израиля: Гордыня США погубит полмира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич о решении по статусу Израиля: Гордыня США погубит полмира

    16:52  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  07 Декабря 2017
    139

    Клинцевич о решении по статусу Израиля: Гордыня США погубит полмира

    Москва, 7 декабря. Решение США по статусу Иерусалима ставит под угрозу все страны мира, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля, после которого лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской «интифаде».

    Российский сенатор заметил, что американскому президенту Дональду Трампу следовало быть более осторожным при намерении выступить с таким заявлением.

    «Надо было бы сначала еще немножко подумать, прежде чем принимать такие решения, — констатировал Клинцевич. — Я думаю своим, как обычно, высокомерием они создали проблему для многих».

    По его мнению, Вашингтон создал угрозу серьезной террористической угрозы на территории Израиля.

    «Сегодня мы на грани того, что начнем терять большое количество жизней, людей, представляющих разные нации и государства, — цитирует его «Подмосковье 360». — Вот что сделали Соединенные Штаты».

    Клинцевич о решении по статусу Израиля: Гордыня США погубит полмира

    «Великий американский шовинизм и гордыня погубят не только Соединенные Штаты, но и полмира, если мы не будем эти вещи учитывать, — считает член Совета Федерации России. — Американцы утверждаются, у них другого выхода нет, и они будут утверждаться только на крови».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #израиль #клинцевич #иерусалим #хамас
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть