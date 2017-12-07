Клинцевич о решении по статусу Израиля: Гордыня США погубит полмира

Москва, 7 декабря. Решение США по статусу Иерусалима ставит под угрозу все страны мира, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич прокомментировал одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля, после которого лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской «интифаде».

Российский сенатор заметил, что американскому президенту Дональду Трампу следовало быть более осторожным при намерении выступить с таким заявлением.

«Надо было бы сначала еще немножко подумать, прежде чем принимать такие решения, — констатировал Клинцевич. — Я думаю своим, как обычно, высокомерием они создали проблему для многих».

По его мнению, Вашингтон создал угрозу серьезной террористической угрозы на территории Израиля.

«Сегодня мы на грани того, что начнем терять большое количество жизней, людей, представляющих разные нации и государства, — цитирует его «Подмосковье 360». — Вот что сделали Соединенные Штаты».