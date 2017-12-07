Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Политика
Выборы-2018: в Кремле пока не знают, кто возглавит избирательный штаб Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: в Кремле пока не знают, кто возглавит избирательный штаб Путина

    15:51  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  07 Декабря 2017
    56

    Выборы-2018: в Кремле пока не знают, кто возглавит избирательный штаб Путина

    Москва, 7 декабря. В настоящее время неизвестно, кто возглавит избирательный штаб главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, как такового штаба нет. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос», — заявил он, добавив, что в настоящее время избирательного штаба как такового нет.

    Выборы-2018: в Кремле пока не знают, кто возглавит избирательный штаб Путина

    Ранее Песков заявил, что Путин пока не сообщал, как собирается баллотироваться: от партии или же как самовыдвиженец. 

    Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в середине декабря текущего года.

    Напомним, в минувшую среду президент РФ сообщил о намерении баллотироваться на грядущих выборах и добавил, что еще не решил, кто будет руководить его избирательным штабом. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #выборы-2018 #избирательный штаб
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть