Выборы-2018: в Кремле пока не знают, кто возглавит избирательный штаб Путина

Москва, 7 декабря. В настоящее время неизвестно, кто возглавит избирательный штаб главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, как такового штаба нет. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос», — заявил он, добавив, что в настоящее время избирательного штаба как такового нет.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не сообщал, как собирается баллотироваться: от партии или же как самовыдвиженец.

Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в середине декабря текущего года.

Напомним, в минувшую среду президент РФ сообщил о намерении баллотироваться на грядущих выборах и добавил, что еще не решил, кто будет руководить его избирательным штабом.

Владимир Путин. Биография