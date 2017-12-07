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Общество
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Политика
Кремль считает Путина самым сильным кандидатом на выборах-2018
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    Кремль считает Путина самым сильным кандидатом на выборах-2018

    16:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:07  07 Декабря 2017
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    Кремль считает Путина самым сильным кандидатом на выборах-2018

    Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина об участии в президентских выборах в 2018 году. 

    «В Кремле считают Путина самым сильным кандидатом в президенты», — заявил он, подчеркнув, что уровень его поддержки россиянами недоступен для других.

    Ранее и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал Путина национальным лидером, «политиком, которого поддерживает подавляющее большинство жителей страны».

    «И его решение идти на выборы — это очень хорошее известие», — подчеркнул Турчак.

    Напомним, о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году президент РФ Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с рабочими легендарного Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде.

    «Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — заявил он.

    Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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