Песков о выступлении спортсменов РФ на Играх-2018: Вопросов больше, чем ответов

Москва, 7 декабря. По выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в 2018 году по-прежнему больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, будет ли Россия спонсировать выступление национальных спортсменов на Играх-2018. Представитель Кремля в ответ напомнил о предложении президента МОК Томаса Баха о том, что они могут поехать на Олимпиаду за счет МОК.

«По-прежнему существует большое количество неясных вопросов: каким образом, на основе каких критериев будут приглашаться МОК наши спортсмены, как это будет происходить», — добавил он.

Он отметил, что на Олимпиаде спортсменам должен помогать технических персонал.

«Есть технический персонал у спортсменов, поэтому вопросов пока больше, чем ответов, — заметил пресс-секретарь президента России. — Они все подлежат прояснению, и именно поэтому мы говорим, что сейчас не время предаваться каким-то чрезмерным эмоциям, а время кропотливой, тяжелой работы с МОК для выяснения всех этих вопросов»

Также Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин не является сторонником воспрепятствования поездки российских спортсменов на Олимпиаду. В Кремле заметили, что в ближайшее время состоится олимпийское собрание, где российские спортсмены «должны принять консолидированное решение на сей счет».