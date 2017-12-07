Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Огни на новогодних елках Мурманска зажгут 9 декабря
Политика
Песков о выступлении спортсменов РФ на Играх-2018: Вопросов больше, чем ответов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков о выступлении спортсменов РФ на Играх-2018: Вопросов больше, чем ответов

    16:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  07 Декабря 2017
    301

    Песков о выступлении спортсменов РФ на Играх-2018: Вопросов больше, чем ответов

    Москва, 7 декабря. По выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в 2018 году по-прежнему больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У Пескова поинтересовались, будет ли Россия спонсировать выступление национальных спортсменов на Играх-2018. Представитель Кремля в ответ напомнил о предложении президента МОК Томаса Баха о том, что они могут поехать на Олимпиаду за счет МОК.

    «По-прежнему существует большое количество неясных вопросов: каким образом, на основе каких критериев будут приглашаться МОК наши спортсмены, как это будет происходить», — добавил он.

    Песков о выступлении спортсменов РФ на Играх-2018: Вопросов больше, чем ответов

    Он отметил, что на Олимпиаде спортсменам должен помогать технических персонал.

    «Есть технический персонал у спортсменов, поэтому вопросов пока больше, чем ответов, — заметил пресс-секретарь президента России. — Они все подлежат прояснению, и именно поэтому мы говорим, что сейчас не время предаваться каким-то чрезмерным эмоциям, а время кропотливой, тяжелой работы с МОК для выяснения всех этих вопросов»

    Также Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин не является сторонником воспрепятствования поездки российских спортсменов на Олимпиаду. В Кремле заметили, что в ближайшее время состоится олимпийское собрание, где российские спортсмены «должны принять консолидированное решение на сей счет».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #мок #олимпиада #бах #спортсмены #игры-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть