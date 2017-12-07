Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля на самом деле носит не внешнеполитический характер, а внутриполитический, считают телеведущий Артем Шейнин и журналист Дмитрий Бабич.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали шумиху вокруг заявления Трампа о признании США Иерусалима столицей Израиля. Ранее эксперты высказались, что Трамп сделал заявление ради поддержки еврейского лобби, которое многие годы спонсировало Демократическую партию США.

«Самое главное в США даже не еврейское лобби, а евангелические христиане. Это десятки миллионов избирателей. Это люди, которые реально верят в воплощение «третьего храма», библейские пророчества об Израиле и в то, что Иерусалим должен быть его вечной столицей, — считает журналист Дмитрий Бабич. — Трамп окончательно теряет центристов или либералов, которые по каким-то причинам могли его поддерживать».

То есть, как подчеркнул телеведущий Артем Шейнин, решение Трампа признать Иерусалим столицей — «это не внешняя политика, а внутренняя».

«База Трампа, на которую он опирается, — это консерваторы, белые и прочие. У нас об этом забывают, но это евангелистские христиане», — подчеркивает Бабич.

Как отметил Шейнин, «Трампу все равно, насколько это нелогичное и нарушающее международные нормы политическое решение может быть опасным, поскольку ему нужно решать внутриполитические вопросы».

«Трамп получает электорат. Он выполняет свои обещания. Еще один момент. Нужно, чтобы зрители понимали, что все правительственные здания Израиля уже в Иерусалиме, и дипломаты просто ездят на автомобилях из Тель-Авива в Иерусалим», — подчеркивает Бабич.

Шейнин подчеркнул, что Трамп осознанно создает проблемы государству-партнеру, чтобы наладить ситуацию внутри своей страны: «По сути, если перевести то, что говорит Трамп, это звучит следующим образом: «У меня внутриполитические проблемы, и мне нужно их решить, поэтому извините, мне нужно с евангелистами, с еврейским лобби наладить коннект».

«Еврейское лобби не просило его об этом», — подчеркивает Бабич.