«Шаг к хаосу и аду»: в мире прокомментировали заявление Трампа о статусе Иерусалима

Москва, 7 декабря. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке признает Иерусалим столицей Израиля. Власти Израиля такое решение Белого дома приветствовали, однако многие политические лидеры выступили с критикой по этому поводу.

Так, признание Иерусалима американскими властями резко осудили в Палестине. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что он рассматривает данный шаг Вашингтона как отказ от участия в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Трамп не сможет изменить «вечную палестинскую столицу» — часть Иерусалима, на которую претендует Палестина.

Более резко высказался посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он назвал такой шаг американской стороны сумасшедшим и «ведущим к хаосу и аду», добавив, что Палестина позицию США отвергает.

Власти Ирана назвали решение американского президента нарушением резолюцией ООН и «неразумной провокацией», которая может привести к новой волне столкновений палестинских арабов с израильскими войсками.

В Евросоюзе в свою очередь заявили, что продолжат соблюдать консенсус по Иерусалиму. Так, премьер-министр Великобритании согласилась с мнением ближневосточных коллег, осуждающих решение Трампа. Она также отметила, что такой шаг не поможет поддержать мир в регионе, и Британия не станет переносить свое посольство из Тель-Авива.

Кроме того, не поддержали позицию Вашингтона Германия и Франция, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что статус Иерусалима должен обсуждаться на прямых переговорах Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что в связи с заявлением Трампа о статусе Иерусалима армия обороны Израиля уже заявила о намерении направить дополнительные батальоны на западный берег Иордана, где находятся палестинские территории. В то же время глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обратился к палестинцам с призывом выйти на «день гнева».