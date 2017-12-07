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«Шаг к хаосу и аду»: в мире прокомментировали заявление Трампа о статусе Иерусалима
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    «Шаг к хаосу и аду»: в мире прокомментировали заявление Трампа о статусе Иерусалима

    15:45  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:46  07 Декабря 2017
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    «Шаг к хаосу и аду»: в мире прокомментировали заявление Трампа о статусе Иерусалима

    Москва, 7 декабря. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке признает Иерусалим столицей Израиля. Власти Израиля такое решение Белого дома приветствовали, однако многие политические лидеры выступили с критикой по этому поводу.

    Так, признание Иерусалима американскими властями резко осудили в Палестине. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сообщил, что он рассматривает данный шаг Вашингтона как отказ от участия в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Трамп не сможет изменить «вечную палестинскую столицу» — часть Иерусалима, на которую претендует Палестина.

    Более резко высказался посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он назвал такой шаг американской стороны сумасшедшим и «ведущим к хаосу и аду», добавив, что Палестина позицию США отвергает.

    «Шаг к хаосу и аду»: в мире прокомментировали заявление Трампа о статусе Иерусалима

    Власти Ирана назвали решение американского президента нарушением резолюцией ООН и «неразумной провокацией», которая может привести к новой волне столкновений палестинских арабов с израильскими войсками.

    В Евросоюзе в свою очередь заявили, что продолжат соблюдать консенсус по Иерусалиму. Так, премьер-министр Великобритании согласилась с мнением ближневосточных коллег, осуждающих решение Трампа. Она также отметила, что такой шаг не поможет поддержать мир в регионе, и Британия не станет переносить свое посольство из Тель-Авива.

    Кроме того, не поддержали позицию Вашингтона Германия и Франция, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что статус Иерусалима должен обсуждаться на прямых переговорах Израиля и Палестины.

    Ранее сообщалось, что в связи с заявлением Трампа о статусе Иерусалима армия обороны Израиля уже заявила о намерении направить дополнительные батальоны на западный берег Иордана, где находятся палестинские территории. В то же время глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обратился к палестинцам с призывом выйти на «день гнева».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #израиль #ближний восток #палестина #иерусалим
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