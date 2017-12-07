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Общество
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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом решение Трампа по Иерусалиму
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    Путин обсудит с Эрдоганом решение Трампа по Иерусалиму

    15:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:57  07 Декабря 2017
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    Путин обсудит с Эрдоганом решение Трампа по Иерусалиму

    Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин в четверг проведет телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. 

    «Главная тема — это ситуация с ближневосточным урегулированием, которая сложилась после решения президента США о переносе диппредставительства Америки из Тель-Авива в Иерусалим», — уточнил представитель Кремля.

    Накануне министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция осудила решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

    Ранее глава Палестины Махмуд Аббас выразил мнение, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    6 декабря Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля было долгожданным.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #эрдоган
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