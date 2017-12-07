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Общество
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Политика
Заявление Трампа по Иерусалиму приводит к расколу международного сообщества — Кремль
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    Заявление Трампа по Иерусалиму приводит к расколу международного сообщества — Кремль

    15:52  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  07 Декабря 2017
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    Россия обеспокоена заявлением Трампа по Иерусалиму — Песков

    Москва, 7 декабря. Российские власти обеспокоены ситуацией, которая возникла в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, решение американского лидера уже привело к обострению напряженности в регионе и расколу международного сообщества.

    «Мы полагаем, что это решение, как минимум, сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, как мы видим, приводит к расколу среди международного сообщества», — пояснил Песков.

    Россия обеспокоена заявлением Трампа по Иерусалиму — Песков

    Напомним, что накануне Трамп объявил о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля. Глава государства также распорядился перенести в этот город американское посольство, расположенное в Тель-Авиве.

    На сегодняшний день израильский суверенитет над Восточным Иерусалимом оспаривается со стороны Палестины. После заявления Трампа палестинское движение «Хамас» призвало союзников из арабского мира «восстать против Израиля».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #трамп #песков #израиль #иерусалим
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