Заявление Трампа по Иерусалиму приводит к расколу международного сообщества — Кремль

Москва, 7 декабря. Российские власти обеспокоены ситуацией, которая возникла в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение американского лидера уже привело к обострению напряженности в регионе и расколу международного сообщества.

«Мы полагаем, что это решение, как минимум, сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, как мы видим, приводит к расколу среди международного сообщества», — пояснил Песков.

Напомним, что накануне Трамп объявил о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля. Глава государства также распорядился перенести в этот город американское посольство, расположенное в Тель-Авиве.

На сегодняшний день израильский суверенитет над Восточным Иерусалимом оспаривается со стороны Палестины. После заявления Трампа палестинское движение «Хамас» призвало союзников из арабского мира «восстать против Израиля».