Москва, 7 декабря. Бывший офицер вооруженных сил Украины Юрий Батурин рассказал о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

В июле 2014 года экс-майор ВСУ Юрий Батурин занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом. По его словам, 17 июля 2014 года он следил за воздушной обстановкой в регионе. Батурин отметил, что он лично видел, как рейс MH17 пропал с радаров. В день катастрофы MH17 шел на эшелоне, в котором были разрешены полеты гражданской авиации, а затем «каким-то чудесным образом изменил маршрут своего полета». Военные специалисты на своих радарах видели в том числе и тот самый рейс MH17.

Через несколько дней после трагедии на командный пункт под Харьковом прибыли военнослужащие, занимавшиеся перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. По словам Батурина, колонна заехала именно в его часть, потому что это была удобной транзитной точкой.

В составе колонны 156-го полка был и ЗРК «Бук». Поговорив с солдатами и сопоставив все факты, Батурин пришел к выводу, что эта техника использовалась для уничтожения гражданского самолета, так как метка MH17 на экране радара пропала именно в зоне действия ракетного комплекса «Бук», в эту зону входило село Зарощенское.

«Именно тогда все стало понятно. Именно тогда все стало на свои места. Именно тогда стало стыдно, больно, тяжело… СМИ всего мира практически в одно время, практически одними и теми же словами трубят о том, что Россия сбила гражданский самолет, и тут же приезжает колонна, которая занималась перебазированием. Выводы не сделает только глупец», — рассказал Батурин в интервью телеканалу «Звезда».

Из разговоров с военнослужащими 156-го полка Батурин понял, что в Зарощенском находился «Бук» 156-го зенитно-ракетного полка. По результатам исследования концерта «Алмаз-Антей», именно из этой зоны был поражен малайзийский авиалайнер.

После этого Батурин решил уволиться из украинской армии и переехать в Россию. Бывший офицер также добавил, что отвечает за каждое сказанное им слово и говорит только то, что знает. В настоящее время экс-майор ВСУ проживает в России.