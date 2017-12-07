Сирийская арабская республика полностью освобождена от боевиков, все боевые формирования «Исламского государства»1 (запрещенная в России группировка — прим. ред.) уничтожены. Об этом на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

Работаем дальше, потому что в Сирии остаются отдельные очаги сопротивления ИГ1, которые и нужно уничтожать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Все бандформирования ИГИЛ1 на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину», — сказал Герасимов.

Кроме того, начальник российского Генштаба отметил, что наступающие подразделения бригадного генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса уничтожили остававшиеся вооруженные формирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Это привело к тому, что были освобождены населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха.

«Территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — утверждает первый заместитель министра обороны.

«Когда министр обороны Шойгу доложил президенту о завершении боевых действий по разгрому боевиков, Владимир Путин отметил, что нашим военным придется задержаться в САР еще немного, так как там все еще остаются очаги сопротивления и партизанские отряды террористов. Военные действия будут продолжаться, вот только заниматься ими будут уже специальные подразделения, которые будут поддерживать правительственные войска САР. Их можно будет увидеть на зачистке труднодоступных районов, в которых остаются недобитые радикалы. Только таким образом Сирия будет очищена от радикальных исламистов на 100%. Так что работаем дальше», — поясняет ситуацию Кошкин.

Собеседник ФАН также напомнил, как недавно командование вооруженных сил США по всем мировым информационным каналам заявило, что именно американская армия внесла самый большой вклад в уничтожение международного терроризма на Ближнем Востоке, что в корне неверно.

«На самом деле они полтора года коалицией бомбили территорию Сирии и Ирака, а самопровозглашенный халифат в это время спокойно расширялся и укреплялся. Ситуация изменилась только после того, как российская группировка ВКС в 2015 году приступила к поддержке правительственных войск САР, как наши советники реформировали армию Сирии и создали все условия для проведения успешных военных операций по уничтожению боевиков. Только благодаря ВКС РФ и инициативе нашего президента страна осталась единой и неделимой. А все что касается международной коалиции, то она только способствовала тому, чтобы уничтожить Башара Асада и поставить во главе Сирии проамериканское правительство», — заключил эксперт.

Стоит также подчеркнуть, ранее в Госдуме подтвердили, что Москва предполагает оставить две российские военные базы и центр примирения на территории Сирийской арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.