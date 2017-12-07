Сирия: де Мистура не видит прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты

Женева, 7 декабря. Прогресса в ситуации с медицинской эвакуацией из пригорода Дамаска Восточной Гуты нет, заявил спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, гуманитарная ситуация в отдельных районах Сирии вызывает озабоченность. Беспокойство де Мистуры вызывает отсутствие прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

«С тех пор, как Ян Эгеланн (помощник спецпосланника ООН по Сирии) в последний раз выступил с призывом о необходимости достижения прогресса в вопросе медпомощи в Восточной Гуте, там в этом вопросе не наступило никакого прогресса», — заявил де Мистура.



Отметим, что в Восточной Гуте находятся боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и других группировок, которые препятствуют эвакуации и обстреливают жилые кварталы пригородов Дамаска. 4 декабря террористы выпустили несколько ракет по густонаселенному Аль-Аббасину. В результате минимум два человека погибли, еще семь, в том числе женщины и дети, пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.