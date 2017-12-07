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Сирия: де Мистура не видит прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты
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    Сирия: де Мистура не видит прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты

    15:25  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  07 Декабря 2017
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    Де Мистура не видит прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты

    Женева, 7 декабря. Прогресса в ситуации с медицинской эвакуацией из пригорода Дамаска Восточной Гуты нет, заявил спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    По его словам, гуманитарная ситуация в отдельных районах Сирии вызывает озабоченность. Беспокойство де Мистуры вызывает отсутствие прогресса в эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

    «С тех пор, как Ян Эгеланн (помощник спецпосланника ООН по Сирии) в последний раз выступил с призывом о необходимости достижения прогресса в вопросе медпомощи в Восточной Гуте, там в этом вопросе не наступило никакого прогресса», — заявил де Мистура.


    Отметим, что в Восточной Гуте находятся боевики запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и других группировок, которые препятствуют эвакуации и обстреливают жилые кварталы пригородов Дамаска. 4 декабря террористы выпустили несколько ракет по густонаселенному Аль-Аббасину. В результате минимум два человека погибли, еще семь, в том числе женщины и дети, пострадали.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #де мистура #восточная гута #эвакуация
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