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Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни
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    Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни

    15:41  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  07 Декабря 2017
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    Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни

    Хасака, 7 декабря. Несколько десятков членов вооруженных формирований в Хасаке урегулировали свой юридический статус.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что несколько десятков человек решили добровольно сложить оружие и присоединиться к процессу примирения. Губернатор провинции Хасака Джаиз Аль-Муса отметил, что процесс локальных примирений будет продолжаться до тех пор, пока все вооруженные формирования не вернуться к нормальной жизни.

    Отмечается, что сегодня соглашения о прекращении боевых действий в Хасаке подписали 159 жителей провинции. Амнистия, предоставленная Дамаском, дает им право вернуться к мирной жизни или присоединиться к правительственным силам для борьбы с террористическими группировками. Местные органы власти продолжают принимать заявки от местных жителей для урегулирования их правового положения.

    Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни

    Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #боевики #хасака #статус
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