Сирия: десятки человек в Хасаке вернулись к мирной жизни

Хасака, 7 декабря. Несколько десятков членов вооруженных формирований в Хасаке урегулировали свой юридический статус.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что несколько десятков человек решили добровольно сложить оружие и присоединиться к процессу примирения. Губернатор провинции Хасака Джаиз Аль-Муса отметил, что процесс локальных примирений будет продолжаться до тех пор, пока все вооруженные формирования не вернуться к нормальной жизни.

Отмечается, что сегодня соглашения о прекращении боевых действий в Хасаке подписали 159 жителей провинции. Амнистия, предоставленная Дамаском, дает им право вернуться к мирной жизни или присоединиться к правительственным силам для борьбы с террористическими группировками. Местные органы власти продолжают принимать заявки от местных жителей для урегулирования их правового положения.