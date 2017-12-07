Ищенко заявил о неизбежности исчезновения Украины как государства

Президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко полагает, что ситуация в Донбассе стабилизируется только тогда, когда исчезнет Украина, а произойдет это, по его мнению, довольно скоро.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев искусственно тормозит усилия контактной группы и нормандского формата, блокируя рассмотрение российского проекта резолюции Совбеза о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

«Взамен предлагается идея, равнозначная введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить Комплекс мер и решить проблему силой. Об этом уже без стеснения говорят киевские власти», — отметил глава МИД России.

Почему Киев против охранной миссии ООН в Донбассе?

Президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что внесенный Россией проект резолюции полностью соответствует требованиям ООН и ОБСЕ. Он рассказал, что наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно жаловались на небезопасность в Донбассе, особенно на прифронтовых территориях, что мешает их работе по наблюдению за выполнением минских соглашений, в частности — за разводом войск.

«Предложение России заключается в том, чтобы направить в Донбасс охранную миссию ООН для наблюдателей ОБСЕ. Но Украина выступила против него, а США заблокировали российскую резолюцию, поддерживая Киев. Именно Киев и Вашингтон организовали непринятие российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Потому что у Украины было свое видение резолюции, она собиралась предложить альтернативную, предполагающую гораздо более резкие движения. Киев хочет, чтобы миссия ООН получила мандат контролировать российско-украинскую границу, мандат разоружить ополченцев и мандат проводить в Донбассе выборы, то есть фактически осуществлять местное самоуправление. Это противоречит минским соглашениям. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоял на том, чтобы Украина модифицировала российскую резолюции. Он это не скрывает», — сказал Ростислав Ищенко.

Мир в Донбасс придет после исчезновения Украины

По мнению политолога, Киев и дальше будет препятствовать развертыванию охранной миссии ООН в Донбассе. При этом он подчеркивает, что миссия ООН на юго-востоке Украины может появиться только в том случае, если будут согласны обе стороны конфликта. То есть не Россия и США, а Украина и Донецкая и Луганская народные республики. И только стороны конфликта могут согласовать мандат миссии ООН.

«Из того, что делает Киев, можно сделать один вывод: ситуация в Донбассе стабилизируется только после того, как исчезнет Украина. Я не говорю о смене власти, потому что действующая власть может поменяться только на еще худшую. Я говорю об исчезновении государства. Его уже сложно назвать государством, государственной власти там, по сути дела, и так нет, потому что она не исполняет собственные законы. И сценарий исчезновения Украины просто неизбежен. Последние четыре года Украина к нему идет семимильными шагами. Осталось довести дело до логического конца, чем успешно занимаются Порошенко, Саакашвили, Тимошенко, Аваков и все остальные», — считает Ростислав Ищенко.

На вопрос «Что же будет с людьми?» политолог ответил, что государства исчезают, а люди продолжают жить.