Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Песков рассказал о позиции Путина по ситуации с исками к АФК «Система»
Украина
Ищенко заявил о неизбежности исчезновения Украины как государства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ищенко заявил о неизбежности исчезновения Украины как государства

    15:49  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  07 Декабря 2017
    55

    Ростислав Ищенко заявил о неизбежности исчезновения Украины как государства

    Президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко полагает, что ситуация в Донбассе стабилизируется только тогда, когда исчезнет Украина, а произойдет это, по его мнению, довольно скоро.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев искусственно тормозит усилия контактной группы и нормандского формата, блокируя рассмотрение российского проекта резолюции Совбеза о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

    «Взамен предлагается идея, равнозначная введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить Комплекс мер и решить проблему силой. Об этом уже без стеснения говорят киевские власти», — отметил глава МИД России.

    Почему Киев против охранной миссии ООН в Донбассе?  

    Президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что внесенный Россией проект резолюции полностью соответствует требованиям ООН и ОБСЕ. Он рассказал, что наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ неоднократно жаловались на небезопасность в Донбассе, особенно на прифронтовых территориях, что мешает их работе по наблюдению за выполнением минских соглашений, в частности — за разводом войск.

    «Предложение России заключается в том, чтобы направить в Донбасс охранную миссию ООН для наблюдателей ОБСЕ. Но Украина выступила против него, а США заблокировали российскую резолюцию, поддерживая Киев. Именно Киев и Вашингтон организовали непринятие российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Потому что у Украины было свое видение резолюции, она собиралась предложить альтернативную, предполагающую гораздо более резкие движения.

    Киев хочет, чтобы миссия ООН получила мандат контролировать российско-украинскую границу, мандат разоружить ополченцев и мандат проводить в Донбассе выборы, то есть фактически осуществлять местное самоуправление. Это противоречит минским соглашениям. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоял на том, чтобы Украина модифицировала российскую резолюции. Он это не скрывает», — сказал Ростислав Ищенко.

    Мир в Донбасс придет после исчезновения Украины 

    По мнению политолога, Киев и дальше будет препятствовать развертыванию охранной миссии ООН в Донбассе. При этом он подчеркивает, что миссия ООН на юго-востоке Украины может появиться только в том случае, если будут согласны обе стороны конфликта. То есть не Россия и США, а Украина и Донецкая и Луганская народные республики. И только стороны конфликта могут согласовать мандат миссии ООН.

    «Из того, что делает Киев, можно сделать один вывод: ситуация в Донбассе стабилизируется только после того, как исчезнет Украина. Я не говорю о смене власти, потому что действующая власть может поменяться только на еще худшую. Я говорю об исчезновении государства. Его уже сложно назвать государством, государственной власти там, по сути дела, и так нет, потому что она не исполняет собственные законы. И сценарий исчезновения Украины просто неизбежен. Последние четыре года Украина к нему идет семимильными шагами. Осталось довести дело до логического конца, чем успешно занимаются Порошенко, Саакашвили, Тимошенко, Аваков и все остальные», — считает Ростислав Ищенко.

    На вопрос «Что же будет с людьми?» политолог ответил, что государства исчезают, а люди продолжают жить.

    «Что было с гражданами СССР? Они остались на месте. Тем более что Украина формально пока существует, а половина ее населения разбежалась. Наличие государства не свидетельствует о том, что людям там хорошо. Да и свято место пусто не бывает. Не будет украинского государства — будет какое-то другое или какие-то другие. Это вопрос последующего урегулирования. Если данное государство оказывается неспособным существовать, то либо учреждается новое государство, либо его территория делится между другими государствами. В конце концов, на Украине идет гражданская война между двумя народными республиками и Киевом. То есть существует как минимум три претендента на украинскую государственность», — отметил Ростислав Ищенко.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #донбасс #украина #лнр #сергей лавров #ростислав ищекно
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть