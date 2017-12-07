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Донбасс: в ДНР заявили об ухудшении ситуации в населенных пунктах под Горловкой
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    Донбасс: в ДНР заявили об ухудшении ситуации в населенных пунктах под Горловкой

    15:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  07 Декабря 2017
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    Донбасс: в ДНР заявили об ухудшении ситуации в населенных пунктах под Горловкой

    Донецк, 7 декабря. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировало ухудшение обстановки в населенных пунктах Гладосово и Металлист в районе Горловки, которые были заняты киевскими солдатами. Об этом в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

    Донбасс: в ДНР заявили об ухудшении ситуации в населенных пунктах под Горловкой

    По его словам, Вооруженные силы Украины понимают, что уйдут из указанных пунктов в ближайшее время в результате огромных потерь своих военных, поэтому не ремонтируют линии электропередач (ЛЭП), ведущие к поселку, а только краткосрочно для обеспечения своих нужд «пригнали дизельный генератор». 

    Он добавил, что, по словам местных жителей, электричество подается только в те дома, в которых проживают военные. 

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР. 

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #горловка
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