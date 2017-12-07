Донбасс: в ДНР заявили об ухудшении ситуации в населенных пунктах под Горловкой

Донецк, 7 декабря. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировало ухудшение обстановки в населенных пунктах Гладосово и Металлист в районе Горловки, которые были заняты киевскими солдатами. Об этом в четверг сообщил заместитель командующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

По его словам, Вооруженные силы Украины понимают, что уйдут из указанных пунктов в ближайшее время в результате огромных потерь своих военных, поэтому не ремонтируют линии электропередач (ЛЭП), ведущие к поселку, а только краткосрочно для обеспечения своих нужд «пригнали дизельный генератор».

Он добавил, что, по словам местных жителей, электричество подается только в те дома, в которых проживают военные.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР.