«На пустом месте»: журналист Майкл Бом рассказал о своем «задержании» в Москве

Москва, 7 декабря. Журналист Майкл Бом прокомментировал сообщения о своем задержании в Москве. По его словам, правоохранители приехали к нему домой для проверки документов, а после попросили приехать в отдел полиции. Проверка заняла полтора часа.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация с ним произошла впервые за 20 лет. В отделе он написал заявление, похожее, по его словам, на объяснительную, в которой просто изложил факты о себе.

«Все это странно, не очень понятно, ведь я ничего не нарушил. На мой взгляд, все это было излишне, но не думаю, что есть какая-то политическая составляющая», — сказал он в беседе с корреспондентом ФАН.

При этом журналист отметил, что не совсем понимает, почему приехали именно к нему.

«Они мне сказали, что сейчас проверяют многих. Я не знаю, приезжают ли они домой ко многим. Я сомневаюсь в этом. Это нестандартная процедура», — добавил он.

Отдельно Бом подчеркнул, что информация о том, что его задержали якобы из-за того, что у него регистрации не имеет отношения к действительности.

«Про регистрацию – это неправда. Она есть и она законная», — заметил он.

Американский журналист и политический обозреватель Майкл Бом задержан в Москве из-за отсутствия регистрации. pic.twitter.com/6bTMip2o5u — Илиас Меркури (@imerkouri) December 7, 2017

Обозреватель также сообщил, что не собирается подавать никаких жалоб.

«Да, это было неприятно, неудобно, на пустом месте. но такие правила. Жаловаться я не буду. Они всего лишь отняли у меня время», — заключил Бом.

Напомним, о задержании Майкла Бома. написал в Twitter журналист и Илиас Меркури. По его словам, причиной задержания стало отсутствие у Бона регистрации.

В России Бом работает вот уже почти 20 лет, был сотрудником газеты The Moscow Times.