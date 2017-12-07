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«На пустом месте»: журналист Майкл Бом рассказал о своем «задержании» в Москве
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    «На пустом месте»: журналист Майкл Бом рассказал о своем «задержании» в Москве

    15:37  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  07 Декабря 2017
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    «На пустом месте»: журналист Майкл Бом рассказал о своем «задержании» в Москве

    Москва, 7 декабря. Журналист Майкл Бом прокомментировал сообщения о своем задержании в Москве. По его словам, правоохранители приехали к нему домой для проверки документов, а после попросили приехать в отдел полиции. Проверка заняла полтора часа.

    При этом он подчеркнул, что такая ситуация с ним произошла впервые за 20 лет. В отделе он написал заявление, похожее, по его словам, на объяснительную, в которой просто изложил факты о себе. 

    «Все это странно, не очень понятно, ведь я ничего не нарушил. На мой взгляд, все это было излишне, но не думаю, что есть какая-то политическая составляющая», — сказал он в беседе с корреспондентом ФАН.

    При этом журналист отметил, что не совсем понимает, почему приехали именно к нему. 

    «Они мне сказали, что сейчас проверяют многих. Я не знаю, приезжают ли они домой ко многим. Я сомневаюсь в этом. Это нестандартная процедура»,  — добавил он. 

    Отдельно Бом подчеркнул, что информация о том, что его задержали якобы из-за того, что у него регистрации не имеет отношения к действительности.

    «Про регистрацию – это неправда. Она есть и она законная», — заметил он.

    Обозреватель также сообщил, что не собирается подавать никаких жалоб.

    «Да, это было неприятно, неудобно, на пустом месте. но такие правила. Жаловаться я не буду. Они всего лишь отняли у меня время», — заключил Бом.

    Напомним, о задержании Майкла Бома. написал в Twitter журналист и Илиас Меркури. По его словам, причиной задержания стало отсутствие у Бона регистрации. 

    В России Бом работает вот уже почти 20 лет, был сотрудником газеты The Moscow Times.

     

    Автор: Алексей Громов
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