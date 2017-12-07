Петербургские медики сотворили «рождественское чудо» в Европе

Москва, 7 декабря. Практически «рождественская» история со счастливым концом произошла на улицах Стокгольма: петербургские медики выполнили свой профессиональный долг, находясь в командировке в Швеции, и спасли мужчину, у которого случился приступ эпилепсии прямо на улице, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сотрудникам скорой предстояло транспортировать домой россиянина, находившегося в этот момент в Стокгольме, которому был противопоказан авиаперелет. Такое бывает часто, и для «неотложки» путешествия по странам Европы не проблема. Так случилось и на этот раз — машина скорой помощи с петербургскими номерами и надписью «Реанимация» на русском языке оказалась на улицах Стокгольма.

«Мы постоянно транспортируем людей, нам все равно где. В этот раз мы ехали через Финляндию, удивительно — нам часто махали руками, приветствовали нас. Скорее всего, это наши соотечественники. В общем, мы доехали до Стокгольма, забрали больного и уже направлялись в порт, на паром», — рассказывает фельдшер Анжела Хабарова.

Проезжая по центру города, кто-то из наших медиков увидел, что пожилому человеку стало плохо. Он лежал на остановке трамвая, рядом суетились люди.

«У нас есть алгоритмы, по которым мы всегда действуем в таких случаях. Международные алгоритмы. Учитывая, что мы за рубежом, нам ни в коем случае нельзя ему что-то колоть и даже давать препараты их нашего арсенала. У нас нет специальной международной лицензии. Поэтому мы действовали как могли: перевернули его на левый бок, дали нашатырь. Минут через пять мужчина пришел в чувство. У него был приступ эпилепсии. Мы его усадили на скамейку и стали ждать местную скорую. Она приехала минут через 10, и мы его передали коллегам. Мы даже не могли его взять «на борт», так как там был наш пациент. Могу сказать, что шведы, конечно, обалдели от нашего присутствия. Это было нечто!» — вспоминает фельдшер Салисултан Шарапутдинов.

Медики, общаясь с журналистами, смущались и просили не делать из этого «какой-то подвиг». Мол, это нормально — «мы же давали клятву Гиппократа».