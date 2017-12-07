Мутко обещает материальную поддержку отстраненным от ОИ-2018 спортсменам РФ

Москва, 7 декабря. Отстраненные от участия в Олимпийских играх в 2018 году российские спортсмены получат материальную и юридическую поддержку, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко подчеркнул, что власти страны считают, что российские спортсмены были «абсолютно незаконно» отстранены от Олимпийских игр. Он заверил, что Россия их поддерживает и будет поддерживать.

«Сейчас все они в CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. ФАН) идут, если не CAS, то сразу в гражданский суд пойдут, — обратил внимание российский вице-премьер. — То есть все получат юридическую, организационную, моральную, физическую и материальную поддержку».

Также Мутко отметил, что готов в любой момент покинуть пост заместителя председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.