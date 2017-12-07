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Мутко обещает материальную поддержку отстраненным от ОИ-2018 спортсменам РФ
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    Мутко обещает материальную поддержку отстраненным от ОИ-2018 спортсменам РФ

    15:34  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  07 Декабря 2017
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    Мутко обещает материальную поддержку отстраненным от ОИ-2018 спортсменам РФ

    Москва, 7 декабря. Отстраненные от участия в Олимпийских играх в 2018 году российские спортсмены получат материальную и юридическую поддержку, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    Мутко подчеркнул, что власти страны считают, что российские спортсмены были «абсолютно незаконно» отстранены от Олимпийских игр. Он заверил, что Россия их поддерживает и будет поддерживать.

    «Сейчас все они в CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. ФАН) идут, если не CAS, то сразу в гражданский суд пойдут, — обратил внимание российский вице-премьер. — То есть все получат юридическую, организационную, моральную, физическую и материальную поддержку».

    Мутко обещает материальную поддержку отстраненным от ОИ-2018 спортсменам РФ

    Также Мутко отметил, что готов в любой момент покинуть пост заместителя председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    «Если это кому-то на пользу будет», — цитирует его «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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