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Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады
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    Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады

    15:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  07 Декабря 2017
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    Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады

    Москва, 7 декабря. Заявление КНДР о «неизбежности войны на Корейском полуострове» следует рассматривать в том числе в связи с предстоящей Олимпиадой в Пхенчхане, считает глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сейчас вовлеченные в ситуацию на Корейском полуострове страны неизбежно учитывают фактор Олимпиады в своих политических действиях.

    Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады

    Особенно в связи с этим тревожат заявления США о том, что выступление сборной США на ОИ-2018 «является открытым вопросом», подчеркивает сенатор.

    «На данный момент далеко не факт, что Олимпиада в Пхенчхане вообще состоится. На этом фоне большой нелепостью, мягко говоря, выглядит решение МОК по России», — отмечает Клинцевич.

    По мнению сенатора, внезапное заявление Минспорта Южной Кореи с призывом к российским спортсменам приехать и выступить на Олимпиаде является своего рода попыткой использовать российских атлетов как живой щит против возможного удара КНДР по Южной Корее — «в Сеуле прекрасно понимают, что участие российских спортсменов в Олимпиаде в какой-то степени связывает КНДР руки».

    «В древности во время Олимпийских игр прекращались все войны. Сегодня МОК мог бы призвать США и КНДР всячески избегать обострения ситуации по меньшей мере до 25 февраля, когда завершится Олимпиада, — отметил сенатор. — Два с половиной месяца «тишины», несомненно, снизят накал страстей и помогут разрешению конфликта».

    Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады 

    Автор: Валентин Меликов
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