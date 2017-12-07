Клинцевич: МОК мог бы призвать США и КНДР избегать обострений до конца Олимпиады 

Москва, 7 декабря. Заявление КНДР о «неизбежности войны на Корейском полуострове» следует рассматривать в том числе в связи с предстоящей Олимпиадой в Пхенчхане, считает глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сейчас вовлеченные в ситуацию на Корейском полуострове страны неизбежно учитывают фактор Олимпиады в своих политических действиях.

Особенно в связи с этим тревожат заявления США о том, что выступление сборной США на ОИ-2018 «является открытым вопросом», подчеркивает сенатор.

«На данный момент далеко не факт, что Олимпиада в Пхенчхане вообще состоится. На этом фоне большой нелепостью, мягко говоря, выглядит решение МОК по России», — отмечает Клинцевич.

По мнению сенатора, внезапное заявление Минспорта Южной Кореи с призывом к российским спортсменам приехать и выступить на Олимпиаде является своего рода попыткой использовать российских атлетов как живой щит против возможного удара КНДР по Южной Корее — «в Сеуле прекрасно понимают, что участие российских спортсменов в Олимпиаде в какой-то степени связывает КНДР руки».