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Мутко заявил, что готов в любой момент уйти в отставку
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    Мутко заявил, что готов в любой момент уйти в отставку

    15:09  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:09  07 Декабря 2017
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    Мутко заявил, что готов в любой момент уйти в отставку

    Москва, 7 декабря. Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что он готов в любой момент оставить свой пост, если это принесет пользу стране. При этом он призвал журналистов не затрагивать преждевременно эту тему.

    «Давайте не будем сейчас этот вопрос поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно, готов уйти в отставку», — отметил Мутко.

    По словам чиновника, первостепенная задача на данный момент заключается в помощи российским спортсменам — тем, которые были не допущены до Игр, и тем, кому придется выступать под нейтральным флагом.

    Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам представлять Россию на Олимпийских играх в Южной Корее. Он также пожизненно отстранил Мутко от Олимпиады.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #отставка #мутко #олимпиада
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