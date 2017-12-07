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ИГ после поражения в Дейр-эз-Зоре пытается закрепиться в провинции Идлиб
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    ИГ после поражения в Дейр-эз-Зоре пытается закрепиться в провинции Идлиб

    15:18  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  07 Декабря 2017
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    ИГ после поражения в Дейр-эз-Зоре пытается закрепиться в провинции Идлиб

    Идлиб, 7 декабря. Боевики «Исламского государства»1 пытаются захватить территории на границе провинций Хама и Идлиб.

    После поражения в провинции Дейр-эз-Зор боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вновь обратили свое внимание на центральные районы Сирии. Сейчас игиловцы начали активизировать свою деятельность на стыке Хамы и Идлиба, однако против этой инициативы выступили их конкуренты в лице «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в России террористическая организация).

    Военные источники отмечают, что игиловцы пользуются тем, что «Ан-Нусре» приходится сражаться на два фронта и противостоять не только сирийской армии, но теперь еще и самопровозглашенному «Халифату». «Джебхат ан-Нусра» при перегруппировке оставляет населенные пункты один за другим, их сразу же занимают игиловцы. На данный момент, сообщают источники, «Исламскому государству» удалось установить контроль над 30 поселениями в данном районе.

    ИГ после поражения в Дейр-эз-Зоре пытается закрепиться в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #хама #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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