Хинштейн предостерег Запад: Не учите россиян жизни, сами разберемся

Во время избирательной кампании Запад будет оказывать на Россию еще большее давление, нежели раньше, считает советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали сделанное в Нижнем Новгороде президентом РФ заявление об участии в выборах, сообщение о разгроме «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористчиеская организация запрещена Верховным судом РФ) на обоих берегах Евфрата и реакцию Пентона, чей представитель Эрик Пэхон заявил, что Россия ничего не сделала для того, чтобы победить террористов в Сирии.

«Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь. ИГИЛ не побеждено», — подчеркнул он.

Также эксперты снова затронули тему Израиля и решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим его столицей.

«Нас не ждет ничего хорошего с точки зрения реакции Запада. Собственно, решение МОК о недопуске нашей сборной на Олимпиаду, совершенно очевидно, принималось с расчетом на то, что это ляжет одним из звеньев будущей избирательной кампании. Но они же не дураки, они же понимают весь тайминг. Внешнее давление на Россию, безусловно, будет усиливаться. России предстоит принять очередной брошенный США вызов», — комментирует Хинштейн.

По словам телеведущей Екатерины Стриженовой, она «услышала о разгроме ИГИЛ сегодня и подумала, что во всем мире будет огромный праздник, потому что реально победили главного мирового врага».

«Я боюсь, что у нас с США разные представления о главных мировых врагах и о праздниках в том числе», — отвечает Стриженовой Хинштейн.

В беседу вмешался телеведущий Артем Шейнин, который услышал в заявлении Пентагона совсем другие ноты.

«Мало того, что не видят повода для праздника, так я в заявлении Пентагона услышал, что США готовы «подкинуть» России поводы для не праздников, с учетом того, что здесь фигурирует ИГИЛ», — подчеркнул Шейнин.

Александр Хинштейн уверен, что вся избирательная кампания в РФ будет сопровождаться аналогичными выступлениями. При этом он добавил, что не Западу учить россиян, как им жить.

«Мы должны понимать, что весь ход избирательной кампании будет сопровождаться подобными выступлениями. Не только официальных представителей тех или иных учреждений США, но и из адептов — представителей нашей праволиберальной интеллигенции и не только. Я не понимаю другого: чем выше внешнее давление и чем активнее все эти вещи будут реализовываться, тем сильнее будет происходить консолидация внутри России. Потому что какой менталитет нашего человека?! Нам с вами может масса всего не нравиться, мы можем возмущаться чему-то, негодовать. Но как только нам начинают ровно то же рассказывать люди, находящиеся за пределами нашей страны, у русского возникает справедливое возмущение: «разберитесь у себя, а потом нас учите, как нам жить». Мы будем разбираться у себя, не учите нас жизни. Потому что, когда президент другого государства определяет, какой столице быть в какой стране, это за гранью добра и зла», — подытожил Хинштейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.