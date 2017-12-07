Путин: Техника и вооружения Ростеха хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Москва, 7 декабря. Президент Путин высоко оценил боевые качестве российской техники, поставляемой госкорпорацией Ростех в войска. По его словам, вооружения Ростеха хорошо зарекомендовали себя в Сирии.

«Ваша техника и система вооружений хорошо зарекомендовали себя в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецопераций в борьбе с террористами в Сирии», — объявил Путин в ходе церемонии вручения государственных наград сотрудникам Ростеха.

Напомни, ранее в Минобороны заявляли, что участие в боевых действиях против террористических группировок в Сирии позволило испытать в бою практически все новинки, поступившие на вооружение ВКС РФ и Военно-морского флота от российских концернов ВПК. Среди прочего в Сирии были применены различные виды авиационных боеприпасов, а также баллистические ракеты «Калибр», которые выпускались по террористам силам ВМФ РФ в Средиземном и Каспийском морях.