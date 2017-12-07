«Батькивщина» Тимошенко потеснила митингующих сторонников Саакашвили у Рады

Киев, 7 декабря. В четверг к зданию украинской Верховной рады с требованием продлить на Украине запрет на продажу земель сельскохозяйственного значения вышли сторонники партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Они заполнили практически всю площадь перед парламентом, потеснив тем самым уже расположившихся там ранее сторонников бывшего президента Грузии и лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Новый митингующие выступают у Рады с лозунгами «Нет деребану земли», «Земля принадлежит народу», «Не дадим олигархам скупить нашу землю», сообщает ТАСС. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала митингующих, заявив, что акция должна продолжаться до тех пор, пока мораторий на продажу земель сельхоззначения не будет продлен.

Партию Тимошенко также поддержали Ассоциация фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ), профсоюзы работников АПК и ряд фракций Рады.

В четверг Верховная рада Украины собиралась рассмотреть законопроект о продлении моратория. Ранее председатель АФЗУ Иван Томич сообщил, что в течение последнего года парламент страны не предпринял никаких мер для улучшения положения фермеров и сельских жителей.

Закон, который предполагал продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине до 1 января 2017 года, был принят в декабре 2015 года. Позже киевские власти продлили мораторий до 1 января 2018 года. Однако Международный валютный фонд выступает с требованием отменить запрет и запустить рынок земли.