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Путин предостерег Ростех от чрезмерного расширения
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    Путин предостерег Ростех от чрезмерного расширения

    15:22  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  07 Декабря 2017
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    Путин предостерег «Ростех» от чрезмерного расширения

    Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин предостерег государственную корпорацию Ростех от чрезмерного расширения, чтобы не повредить эффективности. Об этом глава российского государства сообщил на церемонии вручения госнаград сотрудникам ГК Ростех. 

    «Здесь есть другая опасность: нельзя расширяться бесконечно, бесконтрольно, и нужно точно понимать, для чего корпорация создана, куда она должна двигаться, в каких параметрах она должна функционировать, для того, чтобы ее работа была оптимальной и максимально эффективной, конкурентоспособной», — подчеркнул Путин.

    Глава государства также указал на то, что доля гражданской продукции Ростеха в общем объеме производства уже достигла 25, а к 2025 году увеличится до 50%.

    Напомним, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Российская Федерация в ближайшее время начнет отгрузку зенитных комплексов С-400 в Китай. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #ростех
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