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Новости Сирии
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Политика
Россия обсудила с оппозицией Сирии предстоящий конгресс нацдиалога 
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    Россия обсудила с оппозицией Сирии предстоящий конгресс нацдиалога 

    14:50  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  07 Декабря 2017
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    Россия обсудила с оппозицией Сирии предстоящий конгресс нацдиалога 

    Москва, 7 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов обсудил с представителями сирийской оппозиции вопросы проведения конгресса нацдиалога САР в Сочи, сообщает МИД России.

    «Состоялось заинтересованное обсуждение развития ситуации в Сирии. Была отмечена востребованность и своевременность российской инициативы о проведении Конгресса сирийского национального диалога с акцентом на важности конституционной реформы», — говорится в сообщении.

    Стороны также обсудили вопросы политического урегулирования сирийского вооруженного кризиса в рамках резолюции Совбеза ООН.

    Напомним, что с инициативой проведения в Сочи конгресса нацдиалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Предполагается, что в рамках мероприятия будет создана комиссия по формированию новой сирийской конституции и будет принят ряд важных документов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #оппозиция #сирия #гатилов #конгресс нацдиалога
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