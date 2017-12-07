Россия обсудила с оппозицией Сирии предстоящий конгресс нацдиалога 

Москва, 7 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов обсудил с представителями сирийской оппозиции вопросы проведения конгресса нацдиалога САР в Сочи, сообщает МИД России.

«Состоялось заинтересованное обсуждение развития ситуации в Сирии. Была отмечена востребованность и своевременность российской инициативы о проведении Конгресса сирийского национального диалога с акцентом на важности конституционной реформы», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы политического урегулирования сирийского вооруженного кризиса в рамках резолюции Совбеза ООН.

Напомним, что с инициативой проведения в Сочи конгресса нацдиалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Предполагается, что в рамках мероприятия будет создана комиссия по формированию новой сирийской конституции и будет принят ряд важных документов.