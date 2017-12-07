На Украине есть кинематограф?: в Сети обсуждают выход фильма «Киборги»

Киев, 7 декабря. Кинолента режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» выходит в прокат на Украине в четверг, 7 декабря. Картину покажут в 150 украинских кинотеатрах. Пользователи Сети активно обсуждают выход картины, а также делятся своим мнением о сюжете фильма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко посетил премьеру фильма и поблагодарил режиссера и актерский состав.

«Фильм, конечно, художественный, но основывается на абсолютно точном документальном материале», — заявил он.

Порошенко вручил орден режиссеру фильма "Киборги" Сеитаблаеву https://t.co/dN0ipDbNR1 с помощью @espresotv — LARA SEVERIN (@L380984448481) December 7, 2017

Пользователь под ником Aleks не понимает, чем хвастается Порошенко.

Хоть ,что то создали за державный кошт и ,как всегда украли ,с фильма "Киборги". Но не сообщают сколько миллионов или миллиардов на фильме украли себе на рождество и новый год. — Aleks (@Aleks45038497) December 7, 2017

Другой пользователь не рекомендует смотреть фильм «Киборги»: «А еще по фильму. Если ты порохобот, то лучше не идти на «Киборги», там слишком много «предательства». Начиная от саундтреков «Океана Эльзы» и заканчивая «предательскими» цитатами почти весь фильм».

Кроме того, пользователи считают, что в фильме слишком много «пафоса».

Другой пользователь под ником Orfey вовсе удивился тому, что на Украине делают кино: «На Украине есть кинематограф?».

Напомним, «Киборги» — художественный фильм о боевых действиях в Донецком аэропорту. После продолжительного противостояния в ходе вооруженного конфликта в Донбассе бойцы ДНР взяли территорию воздушной гавани под свой контроль, ВСУ, понеся большие потери, отступили.