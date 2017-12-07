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На Украине есть кинематограф? В Сети обсуждают выход фильма «Киборги»
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    На Украине есть кинематограф? В Сети обсуждают выход фильма «Киборги»

    15:40  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  07 Декабря 2017
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    На Украине есть кинематограф?: в Сети обсуждают выход фильма «Киборги»

    Киев, 7 декабря. Кинолента режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» выходит в прокат на Украине в четверг, 7 декабря. Картину покажут в 150 украинских кинотеатрах. Пользователи Сети активно обсуждают выход картины, а также делятся своим мнением о сюжете фильма. 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко посетил премьеру фильма и поблагодарил режиссера и актерский состав.

    «Фильм, конечно, художественный, но основывается на абсолютно точном документальном материале», — заявил он. 

    Пользователь под ником Aleks не понимает, чем хвастается Порошенко. 

    На Украине есть кинематограф?: в Сети обсуждают выход фильма «Киборги»

    Другой пользователь не рекомендует смотреть фильм «Киборги»: «А еще по фильму. Если ты порохобот, то лучше не идти на «Киборги», там слишком много «предательства». Начиная от саундтреков «Океана Эльзы» и заканчивая «предательскими» цитатами почти весь фильм». 

    Кроме того, пользователи считают, что в фильме слишком много «пафоса». 

    На Украине есть кинематограф?: в Сети обсуждают выход фильма «Киборги»

    Другой пользователь под ником Orfey вовсе удивился тому, что на Украине делают кино: «На Украине есть кинематограф?». 

    Напомним, «Киборги» — художественный фильм о боевых действиях в Донецком аэропорту. После продолжительного противостояния в ходе вооруженного конфликта в Донбассе бойцы ДНР взяли территорию воздушной гавани под свой контроль, ВСУ, понеся большие потери, отступили.

    Автор: Дана Балан
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    #донбасс #украина #порошенко #фильм #кинематограф #донецкий аэропорт #киборги
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