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ВКС РФ приняли на сопровождение орбитальный аппарат «Космос-2524»
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    ВКС РФ приняли на сопровождение орбитальный аппарат «Космос-2524»

    15:02  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  07 Декабря 2017
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    ВКС РФ приняли на сопровождение орбитальный аппарат «Космос-2524»

    Москва, 7 декабря. Сотрудники Центра контроля космического пространства ВКС РФ ведут сопровождение выведенного на орбиту аппарата «Космос-2524».

    В пресс-службе военного ведомства России сообщили, что данные о новом аппарате внесены в Главный каталог космических объектов системы контроля космического пространства РФ. Аппарат был выведен на орбиту в начале декабря с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз».

    Отмечается, что после проведения анализа и обработки координатных и некоординатных данных об аппарате, «Космос-2524» принят на сопровождение наземными средствами слежения Космических войск ВКС РФ.

    ВКС РФ приняли на сопровождение орбитальный аппарат «Космос-2524»

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #плесецк #орбита #космос-2524
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