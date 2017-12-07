ВКС РФ приняли на сопровождение орбитальный аппарат «Космос-2524»

Москва, 7 декабря. Сотрудники Центра контроля космического пространства ВКС РФ ведут сопровождение выведенного на орбиту аппарата «Космос-2524».

В пресс-службе военного ведомства России сообщили, что данные о новом аппарате внесены в Главный каталог космических объектов системы контроля космического пространства РФ. Аппарат был выведен на орбиту в начале декабря с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз».

Отмечается, что после проведения анализа и обработки координатных и некоординатных данных об аппарате, «Космос-2524» принят на сопровождение наземными средствами слежения Космических войск ВКС РФ.