Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
ВКС РФ и армия Сирии ликвидировали более 550 боевиков на западном берегу Евфрата
Весь мир
Ученые объяснили, как занятия музыкой помогают человеку в жизни
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые объяснили, как занятия музыкой помогают человеку в жизни

    15:06  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  07 Декабря 2017
    228

    Ученые объяснили, как занятия музыкой помогают человеку в жизни

    Пекин, 7 декабря. Ученые выяснили, что занятия музыкой влияют на речь и слух человека, а также повышают пластичность мозга, заявили в группе международных специалистов из Института психологии Китайской академии наук, Университета Макгилл, Института неврологии Монреаля.

    Ученые решили выяснить, какое влияние на человека оказывают занятия музыкой. Им удалось установить, что у музыкантов более развиты мыслительные способности. Занятия музыкой ускоряют нейробиологические и мыслительные механизмы разговорной речи, повышая пластичность мозга человека, передает «Вечерняя Москва».

    Кроме того, люди с музыкальным образованием способны воспринимать речь собеседника даже тогда, когда вокруг шумно, отметили эксперты.

    Ученые объяснили, как занятия музыкой помогают человеку в жизни

    Специалисты пришли к выводу, что музыкальные тренинги могут помочь пожилым людям, которые испытывают проблемы с речью и слухом

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #музыка #мозг #человек #слух #речь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть