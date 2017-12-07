Ученые объяснили, как занятия музыкой помогают человеку в жизни

Пекин, 7 декабря. Ученые выяснили, что занятия музыкой влияют на речь и слух человека, а также повышают пластичность мозга, заявили в группе международных специалистов из Института психологии Китайской академии наук, Университета Макгилл, Института неврологии Монреаля.

Ученые решили выяснить, какое влияние на человека оказывают занятия музыкой. Им удалось установить, что у музыкантов более развиты мыслительные способности. Занятия музыкой ускоряют нейробиологические и мыслительные механизмы разговорной речи, повышая пластичность мозга человека, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, люди с музыкальным образованием способны воспринимать речь собеседника даже тогда, когда вокруг шумно, отметили эксперты.

Специалисты пришли к выводу, что музыкальные тренинги могут помочь пожилым людям, которые испытывают проблемы с речью и слухом