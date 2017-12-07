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«Киев теряет доверие Запада»: ФБР и Госдеп США отказались принимать Луценко
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    «Киев теряет доверие Запада»: ФБР и Госдеп США отказались принимать Луценко

    14:44  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  07 Декабря 2017
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    «Киев теряет доверие Запада»: ФБР и Госдеп США отказались принимать Луценко

    Вашингтон, 7 декабря. Ряд высокопоставленных украинских чиновников отменили встречи с главой Генпрокуратуры Украины Юрием Луценко. Об этом в четверг заявила украинская журналистка Наталия Седлецкая из Вашингтона.

    По ее словам, Луценко собирался провести переговоры с генпрокурором США Джеффом Сешшнсом, руководством ФБР и Госдепартамента, однако американская сторона отказалась от организации встреч.

    «Это недвусмысленные сигналы того, что руководители украинского государства теряют доверие Запада. И этот процесс только ускорится после протягивания через парламент закона о возможности увольнения директора НАБУ без всякого аудита — простым голосованием в Раде», — пишет Седлецкая в Facebook.

    Журналистка отметила, что вряд ли это остановит президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #луценко #встреча
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