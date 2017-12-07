«Киев теряет доверие Запада»: ФБР и Госдеп США отказались принимать Луценко

Вашингтон, 7 декабря. Ряд высокопоставленных украинских чиновников отменили встречи с главой Генпрокуратуры Украины Юрием Луценко. Об этом в четверг заявила украинская журналистка Наталия Седлецкая из Вашингтона.

По ее словам, Луценко собирался провести переговоры с генпрокурором США Джеффом Сешшнсом, руководством ФБР и Госдепартамента, однако американская сторона отказалась от организации встреч.

«Это недвусмысленные сигналы того, что руководители украинского государства теряют доверие Запада. И этот процесс только ускорится после протягивания через парламент закона о возможности увольнения директора НАБУ без всякого аудита — простым голосованием в Раде», — пишет Седлецкая в Facebook.

Журналистка отметила, что вряд ли это остановит президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.